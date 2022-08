Black Clover 335, una spaventosa minaccia: il giorno del giudizio si avvicina

In Black Clover 334 su Clover è asceso il Salvatore del Mondo, o almeno colui che si definisce così. Lucius Zogratis ha già dimostrato la sua incredibile forza affrontando e sconfiggendo facilmente il protagonista dell’opera, che ora è scomparso. Chi salverà il regno dalla minaccia arrivata dall’ospite del diavolo Astaroth?

Il capitolo 335 della serie manga scritta e illustrata da Yuki Tabata si apre con Lucius e la sua nuova alleata Sorella Lily che osservano dall’alto, impietosi e altezzosi, un Asta ormai prossimo alla sconfitta. Tuttavia, finalmente arrivano i soccorsi.

Noelle, Mimosa e Nero irrompono sul campo di battaglia, con la prima delle tre ragazze che già parte all’attacco con uno dei suoi draghi d’acqua. Questa magia viene però facilmente fermata da Sorella Lily, che rivela di essere capace di utilizzare la magia dello spazio che in precedenza apparteneva a Beelzebub e Zenon Zogratis.

A quel punto, Lucius rivela il suo piano. L’antagonista ha preso il controllo dei diavoli supremi e di quelli inferiori e intende ridistribuire i loro poteri all’umanità per far ascendere l’uomo a una nuova forma di vita superiore. Sorella Lily è solamente la prima dell’esercito di “Paladini” che conquisterà il mondo al fianco di colui che diventerà il più grande Imperatore Magico.

Infine, i nemici decidono di abbandonare lo scenario, ma non prima di un’ultima congiura. Mentre Asta promette a Sorella Lily di salvarla, questa lo fa sparire nel nulla. Dove sia finito Asta e se sia ancora in vita non è ancora noto. Anche Lucius lancia un’ultima maledizione: tra sette giorni Clover affronterà il giorno del giudizio.

Al termine di Black Clover 335 arrivano i capitani, che però non possono fare altro che assistere alla fuga degli antagonisti. Nonostante lo abbiano visto solamente di sfuggita, Yami e William, che con Julius Novachrono avevano un rapporto speciale, notano che nonostante l’estrema somiglianza fisica quello di fronte a loro non era l’Imperatore Magico.