Black Clover 335 spoiler: chi fermerà il nemico? Arrivano i rinforzi

La saga finale del manga di Black Clover è partita in quinta mettendo Asta di fronte al peggior nemico possibile. Il presunto Salvatore del Mondo ha dichiarato battaglia ai Cavalieri di Clover: chi riuscirà mai a fermare la sua strapotenza?

L'agghiacciante colpo di scena di Black Clover 334 ha visto Asta soccombere al cospetto di Lucius Zogratis, trasformatosi in quello che parrebbe essere un angelo oscuro, e la sua nuova alleata, Sorella Lily. In attesa del rilascio ufficiale su Manga Plus e Weekly Shonen Jump, Black Clover 335 è stato vittima di spoiler: ecco cosa succederà.

Dopo essere stato ferito al petto dall'ospite del diavolo Astaroth, Asta viene soccorso da Noelle, Mimosa e Nero, che vengono però fermate dalla magia di spazio di Sorella Lily. Come rivela Lucius, grazie alla trasformazione effettuata tramite la magia d'anima ora Sorella Lily è divenuta un ospite in grado di sfruttare i poteri di Beelzebub.

Lucius rivelerà inoltre il suo piano d'azione. Avendo preso il controllo di tutti i diavoli supremi degli Inferi, intendi riportarli in vita per creare un suo esercito di "Paladini". Sorella Lily e Beelzebub sono solamente i primi soldati che permetteranno a Lucius di governare il mondo e diventare il più grande Imperatore Magico.

Quando Noelle riprova ad avvicinarsi ad Asta, Sorella Lily teletrasporta via il ragazzo. A quel punto, sul campo di battaglia irrompono i Capitani. William Vangeance e Yami Sukehiro identificano subito Lucius come Julius: riusciranno a vendicare il loro mentore?