Black Clover 336: un nuovo potenziamento per il Grande Cavaliere Magico

La serie di vittorie contro la Triade Oscura degli Zogratis ha portato un periodo di apparente pace nel mondo di Black Clover. Una tranquillità interrotta nel giorno della promozione di Asta per la materializzazione del sedicente Salvatore del Mondo, il quale ha dimostrato poteri capaci di minacciare tutto l’Ordine dei Cavalieri Magici.

La sparizione improvvisa di Asta, di Sorella Lily, tramutata dall’antagonista nella prima dei Paladini, e da Lucius Zogratis in persona di fronte ai Capitani dell’Ordine, ha costretto questi ad indire una riunione straordinaria. Nel capitolo 336 vediamo il ritorno in scena di Yuno, ora Grande Cavaliere Magico, e a quanto pare è l’unico che potrebbe realmente contrastare i poteri dell’ultimo degli Zogratis.

In vista del Giorno del Giudizio annunciato da Lucius, i protagonisti devono elaborare un piano al più presto, ed è evidente che Yuno sarà una pedina fondamentale nella battaglia della saga finale. Dopotutto, lui ha trascorso molto tempo ad indagare su sospette attività dei diavoli, in particolare che Adrammelech e un gruppo di alti demoni, li hanno attirati altrove per permettere a Lucius di fare la sua prima mossa.

Mentre Yuno aggiorna i compagni, Adrammelech stesso sta raccontando a Lucifero di come Yuno sia riuscito a disintegrare all’istante tutti i demoni che lo avevano accompagnato. Una potenza straordinaria che darà sicuramente vantaggio ai Cavalieri Magici nell’ultima serie di scontri dell’opera.

Ricordiamo infine che l’anime di Black Clover potrebbe non tornare prima del 2024, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 337, in arrivo su MangaPlus domenica 11 settembre 2022.