Black Clover 336 spoiler e immagini: un evento infausto?

Il giorno del giudizio di Black Clover si avvicina ancora di più. La fase finale del manga di Yuki Tabata sembra non lasciare molto spazio alla speranza, non dopo ciò che è successo ad Asta e non dopo aver assistito alla potenza di Lucius Zogratis.

Nelle pagine spoiler di Black Clover 336 disponibili nell'album in basso, si intravede un incontro tra capitani e membri di alto spicco del regno di Clover. Arriva Yuno, tutti sono tristi, Yami è invece arrabbiato. Nacht afferma che non sente più la presenza dell'ombra di Asta e ciò vuol dire che è morto oppure molto lontano o in un'altra dimensione.

Yuno spiega che c'era un altro diavolo supremo, Adrammelech, durante lo scontro con Lucifero, che stava osservando tutto. Lucius è seduto su un trono e ci sono vicino a lui 4 persone. Damnatio è in versione paladino, Adrammelech si avvicina per parlare con Lucius ed è sorpreso che Yuno sia diventato così forte in un anno, infatti ora può affrontare i diavoli di alto rango. Lucius dice che ora sono nella fase finale: soltanto 1 di migliaia di linee temporali che ha visto si risolverà a favore dei protagonisti di Black Clover.

Lucius dice che la chiave verso la vittoria sarà colui che porta con sé due grimori: un'esistenza speciale, erede al trono di Spade, scelto da Sylph e ospite dello spirito di un capo elfico, ovvero Yuno. Per il suo nuovo mondo, deve distruggere Yuno Grinberryall. L'ultima pagina di Black Clover 336 però ci porta in una spiaggia dove c'è Asta ferito, lì appare una persona.