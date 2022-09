Black Clover 337: la decisione all'unanimità del Toro Nero

La triste notizia ricevuta, porta Yuno a giurare vendetta in Black Clover 336. Nel capitolo successivo della serie manga scritta da Yuki Tabata, anche il Toro Nero viene informato di quanto avvenuto. Diversamente da Yuno, i Cavalieri Magici della compagnia più folle scelgono di rifiutare la ragione per seguire il cuore.

Il capitolo 337 di Black Clover vede il vice capitano Nacht fare ritorno alla base operativa del Toro Nero per informare i suoi sottoposti della tragica scomparsa di Asta. Durante il combattimento contro Lucius Zogratis e Sorella Lily, ora host del diavolo Beelzebub, il ragazzo è stato gravemente ferito e poi cancellato dalla magia dello spazio.

La ragione suggerisce che Asta sia morto, come appunto credono Yuno e i Capitani di Clover, ma il Toro Nero ha sempre seguito il cuore. Anche questa volta, Luck, Magna, Vanessa, Gauche, Charmy e tutti gli altri decidono di fare a modo loro. Dal loro punto di vista, Asta non è morto, ma è stato solamente portato in un luogo a loro ancora sconosciuto. D'accordo con il vice capitano Nacht, i componenti del Toro Nero scelgono di muoversi alla ricerca di Asta.

Sebbene la loro possa sembrare una scelta folle, i maghi fedeli al Capitano Yami Sukehiro fanno bene a pensarla così. In verità, Asta non è morto e come vediamo negli spoiler di Black Clover 337 vede l'alba un nuovo sole. Asta è stato teletrasportato nel Paese del Sole, il luogo originario di Yami.