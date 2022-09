Black Clover 337: una nuova missione per il Toro Nero

La venuta del Salvatore del Mondo ha portato nuovamente caos nella vita di Asta e dei suoi compagni, ormai da tempo abituati alla pace raggiunta dopo la guerra contro la Triade Oscura. La confusione generale ha colto impreparati anche i membri del Toro Nero, determinati ad intraprendere una missione di salvataggio guidata dalla speranza.

Poco dopo la sua apparizione, Lucius Zogratis, ora in totale controllo del corpo dell’Imperatore Magico, Julius Novachrono, riesce a trasformare sorella Lily in una dei Paladini, nuova specie che lo servirà per proteggere il mondo dal male, e a farle attaccare Asta. La ferita riportata dal protagonista sembra essere molto profonda, e nonostante il tempestivo intervento degli alleati, Asta sparisce, per volere di Lucius, di fronte ai loro occhi.

La confusione generale che coglie i capitani e i membri del Toro Nero si trasforma in concreta tristezza quando Nacht, nel corso del capitolo 337, li informa della morte di Asta. Tuttavia, nessuno all’interno della squadra intende rassegnarsi, in quanto non vi sono prove a testimoniare che il loro amico non sia più in vita. Decidono quindi di partire alla ricerca di Asta, il quale, intanto, si risveglia nella Terra del Sole, paese d’origine di Yami, proprio a casa di un vecchio amico del capitano.