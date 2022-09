Black Clover 338: conoscenze importanti nella Terra del Sole

La confusione derivante dall’apparizione del Salvatore del Mondo nel Regno di Clover, e dalla sua sparizione, sta mettendo in difficoltà l’Ordine dei Cavalieri dei Maghi. Mentre il Toro Nero riflette su come agire, nel capitolo 338 di Black Clover Yuki Tabata porta i lettori nella Terra del Sole, luogo di nascita di Yami Sukehiro.

Lucius Zogratis, ora in controllo del corpo di Julius Novachrono, l’Imperatore Magico, ha intenzione di distruggere l’intera umanità per ricrearla tramite i suoi poteri. Sebbene sia sparito per volere dell’antagonista, Asta si è risvegliato nella Terra del Sole, precisamente nella casa di Ryuya, amico d’infanzia di Yami. Grazie all’intervento diretto, Asta si è ripreso dalla profonda ferita infertagli da Sorella Lily, trasformata nella prima Paladina da Lucius.

Mentre i suoi compagni sono in viaggio, sperando di ritrovarlo vivo, Asta ha la possibilità di allenarsi in quel luogo, e magari grazie all’aiuto diretto della sorellina del capitano Yami. Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, nel capitolo 338 Asta incontra Ichika, membro dei Sette Ryuzen, che sembra avere lo stesso caratteraccio del fratello. Ichika ha ereditato anche lo stesso tipo di magia di Yami, che sfrutta per respingere facilmente un gruppo di banditi.

Sicuramente Ichika ricoprirà un ruolo fondamentale nell’addestramento speciale a cui si sottoporrà Asta. Per finire vi lasciamo ad una fantastica figure di Asta di Vlad Collectibles.