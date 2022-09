Black Clover 338 spoiler: un mondo diverso e senza magia?

Black Clover è in pausa, ma in rete sono ugualmente emersi gli spoiler del capitolo 338, che non arriverà questa domenica. Il protagonista dello shonen di Yuki Tabata si addentrerà in un mondo profondamente diverso dal Regno Magico.

Dopo la bruciante sconfitta per mano di Lucius Zogratis, in Black Clover 337 Asta arriva nella terra natale di Yami. Il Paese del Sole è però completamente differente dal Regno di Clover, di Spade, di Diamond o da quello di Heart.

Il Toro Nero di Black Clover si è messo alla ricerca di Asta, che però si trova nel Paese del Sole. Al fianco dello shogun della nazione, che si presenta come un amico d'infanzia di Yami e pari grado all'Imperatore Magico di Clover, fa la conoscenza della sua guardia del corpo.

Asta riconosce che la donna ha un Ki sconvolgente e che utilizza una strana forma di magia. Ella, è Yami Ichika, la sorella minore di Yami Sukehiro. Ichika diviene la maestra di Asta, pur dimostrandosi riluttante nei confronti dello straniero. Nel Paese del Sole non esistono grimori, dato che i maghi del regno fanno piuttosto uso di pergamene. Difatti, nel Paese del Sole non esiste Magia (maho) ma Stregonira (yojutsu). Asta sarà capace di sfruttare questo tipo di arte arcana?