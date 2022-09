Black Clover 339 spoiler e immagini del capitolo completo: l'allenamento di Asta

Black Clover è entrato in una nuova fase. Da quando è tornato dallo stop, il manga di Tabata ha iniziato a tessere i preparativi per l'ultima saga della storia, quella che vede i protagonisti dover affrontare il domatore di diavoli più potente, Lucius Zogratis. E un primo duello è già volto a suo favore, con Asta trasportato nel Paese del Sole.

Ed è proprio qui che ha luogo il nuovo capitolo del manga, che si sta concentrando interamente sul protagonista. I primi spoiler di Black Clover 339 hanno raccontato per sommi capi ciò che succederà a breve, ovvero l'inizio dell'addestramento di Asta. Con le nuove informazioni divulgate, possiamo vedere gli spoiler con immagini di Black Clover 339. Il ragazzo rimane allibito dalla presenza della sorella minore di Yami, che di tutta risposta dice di non voler sentir parlare del fratello.

Ryuuya fa fare poi la conoscenza di Mikuriya Fumito, un acclamato genio dell'arte dello Yojutsu, in particolare nel ramo delle cure e guarigioni. Grazie a lui, anche Liebe si è ripreso, seppur con una vistosa cicatrice sul petto come quella di Asta. È la prima volta che Mikuriya cura una creatura del genere. Tutti poi diventano ospiti e vengono invitati a mangiare i manicaretti del curatore, con Asta che rimane estasiato da ciò che sta mangiando.

Tuttavia ciò lascia spazio alla tristezza di aver raggiunto il suo culmine e di non poter diventare più forte per salvare sorella Lily. Tuttavia Ryuuya e Ichika lo portano ad allenarsi. Ichika concentra la sua energia per tagliare in verticale una pianta di bambù, mostrando al ragazzo ciò che deve fare. Il risultato del colpo di Asta è eccelso e stupisce tutti, con il mago di Clover che si riprende in questo finale di Black Clover 339 e inizia l'allenamento per diventare più forte e battere Lucius.