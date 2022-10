Black Clover 339: una nuova via per superare i propri limiti

Dopo essere stato sconfitto da Lucius Zogratis, Asta si trova ora nel Paese del Sole. Soccorso dallo shogun Ryuya Ryudo, in Black Clover 338 conosciamo la sorella di Yami Sukehiro. La ragazza sarà fondamentale nel percorso di crescita che il protagonista di Black Clover sta per affrontare.

Subito dopo aver sconfitto il gruppetto di banditi apparsi nel precedente capitolo, Ichika Sukehiro rinnega il suo legame fraterno con Yami, da lei definito un pagliaccio. Riconosciuto dagli abitanti del Sole come uno straniero, in Black Clover 339 Asta comincia ad attirare l’attenzione. Lo shogun porta via i ragazzi di corsa e fa ritorno alla sua residenza, dove Asta incontra nuovamente Liebe.

A quanto pare il piccolo diavolo è stato curato da Fumito Mokuriya, specialista nello yojutsu di guarigione. Liebe però presenta la stessa ferita sul petto di Asta. Davanti a del buon cibo, il mago del Toro Nero riflette sulla sua attuale situazione e ancora una volta preme lo shogun per poter fare ritorno a Clover. Gli viene però ribadito che verrebbe ucciso da Lucius e che c’è ancora un po’ di tempo prima della battaglia.

Asta viene dunque spronato ad addestrarsi, ma il ragazzo crede di non poter diventare più forte di così. È Ichika a fargli cambiare idea, dando sfoggio dello Zetten, una particolare tecnica che permette di concentrare il ki e poi rilasciarlo tutto assieme. Questa tecnica viene padroneggiata solamente da Ichika e i Sette Ryuzen del Sole, ma Asta al primo tentativo riesce a replicarla. Commosso, ringrazia la sorella del suo capitano. Sotto la guida delle più potenti personalità di questa nuova terra, Asta può diventare ancora più forte superando i propri limiti attuali.