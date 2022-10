Black Clover: una sconfitta che dona nuova speranza

Nelle fasi iniziali dell'arco narrativo finale di Black Clover Asta è stato battuto da Lucius Zogratis, entità malvagia che serpeggiava nell'animo dell'Imperatore Magico Julius Novachrono. Mentre i suoi amici ritengono che sia morto, il protagonista dello shonen di Yuki Tabata si trova altrove, impegnato in un nuovo addestramento.

Asta è stato preso in custodia dallo shogun del Paese del Sole, il quale lo ha curato e accolto a braccia aperte in una terra profondamente diversa da Clover. Nel paese natio di Yami Sukehiro, non esistono grimori e magia. Al loro posto si usano invece pergamene per lanciare potenti Yoryoku attraverso lo Yojustu. In Black Clover 339 Asta scopre poi una nuova via per superare i propri limiti, lo Zetten.

Nel capitolo 340, Asta ha ormai padroneggiato le basi dello Zetten, la scissione divina che solamente i più forti del Paese del Sole sanno usare. Appurato ciò, lo shogun Ryuya invita Asta a prendere parte a un incontro di sparring con Ichika, la sorellina minore di Yami. Tuttavia, entrambi prendono troppo seriamente l'allenamento di Black Clover 340.

Nonostante sfrutti la Devil Union, Ichika è più forte di Asta sotto tutti i punti di vista. Con la sua estrema agilità, infatti, non lascia rifiatare l'anti-mago del Toro Nero, costretto a indietreggiare e subire. Infine, trovata un'apertura nella sua difesa, Asta viene sconfitto con un colpo sonoro. Asta è stato sconfitto, ma gli ampi margini di miglioramento a disposizione lo fanno sorridere e ritrovare la speranza.