Black Clover 340 spoiler e immagini: il primo scontro d'allenamento

Il Paese del Sole è il palcoscenico di Black Clover al momento. Asta è stato teletrasportato in questa terra straniera, molto lontana dai regni conosciuti finora. La patria di Yami è stata una sorpresa dietro l'altra per il protagonista, che ha potuto trovare a sorpresa dei validi alleati con i quali prepararsi per la battaglia finale.

Asta deve imparare lo Zetten, la tecnica dei più forti del Paese del Sole. In questo modo potrà affrontare Lucius Zogratis con un'arma in più. Gli spoiler di Black Clover 340 con immagini, visibili tutte nella galleria in basso, mostrano l'inizio di questo allenamento. Dopo aver tagliato il bambù con l'antimagia, adesso per Asta è giunto il turno di un combattimento. Ad affrontare il protagonista sarà Ichika, una delle guerriere più forti del Paese del Sole e sorella minore del capitano Yami Sukehiro.

Nonostante l'utilizzo parziale della trasformazione demoniaca, Asta non riesce a tenere testa ai colpi di Ichika. Quest'ultima lo colpisce con un potentissimo calcio al ventre che scaraventa il mago a metri di distanza. Sorprendentemente, Asta si alza, ma senza forze, e così Ichika lo finisce con un colpetto sulla testa. Nonostante ciò, Ryuya è sorpreso di vedere qualcuno in grado di resistere a un attacco di Ichika.

Che il protagonista di Black Clover sia sulla strada giusta per potenziarsi?