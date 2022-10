Black Clover 341: il Capitano Yami è come Itachi Uchiha di Naruto?

Black Clover è stato criticato in più occasioni per celare alcune somiglianze con altre celebri operi dello stesso genere come Fairy Tail o Naruto ad esempio. Proprio quest'ultimo titolo, a tal proposito, sembrerebbe essere stato preso di ispirazione per la caratterizzazione di un personaggio tanto caro alla community.

L'ultimo capitolo di Black Clover ha aperto le porte ad un nuovo retroscena sul Capitano Yami, in particolare in merito al suo passato di cui conosciamo poco o nulla. Sappiamo che il n°1 dei Black Bulls era originario della Terra del Sole, il luogo dove attualmente si trova Asta, ma che per un motivo e per un altro venne in seguito allontanato fino a raggiungere il regno di Clover.

Nell'ultimo numero rilasciato su Weekly Shonen Jump è la sorella di Yami ad anticipare quella che potrebbe essere stata l'azione che ha condotto Yami all'allontanamento dalla sua terra natia: lo sterminio del suo stesso clan. Non conosciamo ancora le dinamiche che hanno portato il celebre personaggio ad un'azione del genere. In molti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare che all'interno di Naruto qualcuno fece la stessa identica cosa, ovvero Itachi Uchiha, seppur per un motivo ben preciso ma che venne rivelato solo in seguito.

Secondo voi, invece, Yuki Tabata sta copiando proprio il ninja traditore per la caratterizzazione di Yami?