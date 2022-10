Black Clover 341: l'immenso potere dello Shogun del Paese del Sole

Nel Paese del Sole Asta sta scoprendo una realtà molto differente da quella del suo regno di appartenenza. Oltre alle evidenti differenze culturali, la terra natia di Yami Sukehiro non utilizza il Mana e i Grimori, bensì dei sostituti denominati Yojutsu e Yoryoku. Inoltre, vi è lo Zetten, simile al Mana Skin utilizzato dai Maghi di Clover.

Oltre ai poteri citati, nel più recente capitolo dell'opera rilasciato su MangaPlus Asta scopre il potere tenuto nascosto dallo Shogun Ryuya Ryudo. Presentato come il corrispettivo dell'Imperatore Magico di Clover e amico d'infanzia di Yami Sukehiro, finora Ryuya non ha mai offerto un assaggio dei suoi poteri ad Asta. Finalmente, però, il protagonista scopre cosa si cela sotto la benda che copre l'occhio destro dello shogun.

Quando in Black Clover 341 Asta si sofferma a conversare su Ichika, la sorella di Yami sottolinea il suo immenso rispetto per Ryudo e il suo grande potere nascosto. L'occhio destro dello shogun nasconde un potere chiamato Tengentsu. Attraverso questa abilità oculare riesce a "vedere tutto ciò che accade in un dato momento". Scopriamo dunque come faceva Ryuyu Ryudo a sapere dell'attacco di Lucius Zogratis.

A quanto pare, proprio come Asta non è dotato di Mana, Ryuya non possiede alcun potere magico (Yoryoku). Tuttavia, grazie al potere del suo occhio destro, che per certi versi ricorda l'abilità con cui Loropechka vigila sul Regno di Heart, egli è riuscito a unire il Paese del Sole. Purtroppo, a causa di problemi familiari, Black Clover è entrato in pausa. Occorre dunque attendere ancora qualche tempo prima del rilascio di un nuovo capitolo.