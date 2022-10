Black Clover 341 spoiler e immagini: una dura vita per Asta

Il teaser del film di Black Clover introduce ad avvenimenti nuovi per il mago di Clover. Però nel manga di Yuki Tabata il protagonista sta affrontando sfide completamente diverse. In una corsa contro il tempo, Asta deve padroneggiare lo Yoryoku, la nuova energia imparata dagli abitanti del Paese del Sole.

Il primo allenamento con Ichika lascia spazio a nuovi scontri negli spoiler di Black Clover 341. Appaiono tre personaggi inediti: un uomo con una maschera da hannya, un omaccione con le apparenze di un monaco e infine una ninja gal, abbronzata e truccata. Tutti e tre affrontano Asta e se ne liberano in poco tempo grazie allo Yoryoku. Il ragazzo finisce una giornata stanchissimo, cercando di capire come sfruttare questa forza interiore.

Ichika lo raggiunge in mezzo al bosco e inizia a parlare di Ryuuya, dotato di un potere di chiaroveggenza che gli consente di osservare tutto ciò che sta accadendo nel presente. Nonostante non abbia poteri, Ryuuya ha salvato Ichika ed è una personalità molto importante. Asta inizia a parlare del suo sentimento di ammirazione per il capitano Yami, ma ciò infastidisce la sorella. Infatti sembra che Yami abbia provocato la morte di tutta la famiglia.

Nell'ultima pagina parte così un flashback di un giovane Yami. Black Clover sarà in pausa la prossima settimana.