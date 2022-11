Black Clover 342, una cupa verità: i ricordi di Ichika

L'arco narrativo finale di Black Clover sta spingendo le vendite del manga verso nuove vette. Mentre Yuki Tabata e Shueisha si godono il successo della loro opera, Asta viene a conoscenza di un'amara verità difficile da digerire.

Dopo gli addestramenti sullo Zetten ricevuti da alcuni dei Sette Ryuzen del Paese del Sole, in Black Clover 341 Asta intrattiene una conversazione notturna con Ichika, la sorella minore del capitano del Toro Nero Yami Sukehiro. Il loro confronto porta però il protagonista a scoprire un passato oscuro.

Nel capitolo 342 di Black Clover Ichika spiega che il Clan Yami discende da un gruppo di famosi e prodigiosi assassini noti come "Kijin" e che loro padre era violento. Viene spiegato inoltre che la madre di Sukehiro e Ichika morì per dare alla luce quest'ultima.

Nonostante le angherie subite dal padre, da piccoli i due fratelli Yami avevano un bel rapporto, con il maggiore che proteggeva la sorellina. Tuttavia, all'età di 13 anni un giorno Yami massacrò il suo intero clan, per poi fuggire via.

Asta è incredulo all'udire tale racconto e non accetta questa verità narrata da Ichika. Continuando a fidarsi del suo capitano, viene sfidato in uno scontro morale dalla ragazza, che furiosa si ricopre con un'armatura d'ombra.