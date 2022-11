Black Clover 342: un passato da criminale che solleva numerose perplessità

L'arco narrativo finale di Black Clover ha portato Asta nel Paese del Sole, un luogo che si riteneva fosse irraggiungibile. Nella terra natia di Yami Sukehiro, il protagonista dello shonen ha fatto la conoscenza di una nuova cultura e di nuovi alleati, tra cui lo Shogun Ryuya. C'è però anche chi è ostile agli stranieri.

La spalla dello shogun si è subito rivelata restia a prendere in custodia Asta. Il motivo non è però stato chiaro sin da subito. Se Ichika non vede di buon occhio Asta è perché costui è un allievo di Yami Sukehiro. Ichika è infatti la sorella minore del capitano del Toro Nero e non intende in alcun modo né di parlare né di ascoltare storie sul suo conto. Durante una innocente chiacchierata notturna tra Ichika e Asta, viene a galla il motivo per cui prova così tanto astio nei confronti di Sukehiro.

In Black Clover 342 Ichika racconta ad Asta e ai lettori il suo passato. Attraverso un flashback vediamo che il padre di Ichika e Sukehiro non era un bravo genitore e che il maggiore era solito proteggere l'indifesa ragazzina dalle violenze del padre, che le addossava le colpe della morte della madre.

Il rapporto tra Ichika e Sukehiro cambiò per sempre quando un giorno quest'ultimo venne da lei sorpreso mentre, con la katana in mano, osservava un bagno di sangue. Ichika ritenne che suo fratello uccise tutti i membri del suo clan, per poi fuggire via nel Regno di Clover.

Asta però non si fida di queste parole, poiché il suo capitano potrebbe anche essere burbero, ma è tutt'altro che un killer spietato a sangue freddo. Deve esserci sicuramente un errore, con Ichika che deve aver frainteso la scena a cui assistette con i suoi stessi occhi.