Black Clover 342, i primi spoiler: la verità su Yami Sukehiro

Finora, Yami Sukehiro è sempre stato visto come un uomo rozzo e maleducato, ma comunque forte e affidabile. Non a caso è il capitano del Toro Nero, quindi uno degli uomini più forti del regno di Clover. Ma si sa da tempo che veniva da una terra lontana, che ora i lettori di Black Clover stanno conoscendo meglio.

Asta è arrivato nella Terra del Sole, il paese natale di Yami che ricorda il Giappone reale ai tempi feudali. Ma la rivelazione di Ichika getta un'ombra pesante sul passato del capitano del Toro Nero, spiegata meglio dagli spoiler di Black Clover 341.

Il clan Yami discende da un gruppo di assassini conosciuti come "kijin", che si sono distinti più volte sul campo di battaglia. Le leggende dicono che nella Terra del Sole c'era un drago a cinque teste che distruggeva tutto ma che fu fermato da una vergine celestiale. Il suo potere magico è poi fuoriuscito rendendo nero il mare. Il clan Yami faceva da guardia alla provincia di proprietà della famiglia Ryudo, area collegata all'inferno tramite una distorsione spaziotemporale.

Il padre di Yami è un alcolizzato che colpiva Ichika con una spada di legno dopo averle detto che somigliava alla madre morta di parto. Yami però proteggeva la sorella dai colpi. C'è poi un altro flashback con Ryuya con un gruppo di persone a cui dice che non gli interessa lo status o il livello di potere magico, ma che vuole semplicemente un mondo dove tutti possano vivere e sorridere insieme. Yami risponde che è un sogno, ma non un brutto sogno.

Ichika dice che ha mentito e che, a 13 anni, ha ucciso tutte le persone del proprio clan, scappando via in un paese straniero per vivere la sua vita con Asta, e che non ci si può fidare di lui. Asta dice che ha fiducia in Yami. Ichika ripete ciò che ha visto, mentre Asta dice che deve esserci un errore e che comunque non accetterà che si parli male del capitano, neanche dalla sua sorella. Ichika allora fa sul serio usando uno Yojutsu oscuro "Guerriero nero ammantato" e che combatterà con Asta e che, se questo dovesse morire, non sarebbe un problema.

Siamo di fronte a un nuovo scontro serio in Black Clover?