Black Clover 344: la difesa più forte del paese del sole

Il paese del sole è una terra molto lontana dal continente che tutti i lettori di Black Clover conoscono. Soltanto un personaggio proveniente da questo territorio finora era conosciuto: Yami Sukehiro. Il teletrasporto che ha coinvolto Asta lo ha obbligato a entrare in contatto con gli abitanti di questa terra, anche la potente Ichika Yami.

La ragazza è uno dei sette ryuzen, i guerrieri più forti del Paese del Sole che per ora stanno aiutando Asta ad allenarsi. Ma c'è una minaccia per il protagonista di Black Clover: Lucius Zogratis ha deciso di inviare alcuni dei suoi paladini in questa landa lontana per fermare un futuro in cambiamento. Anche sorella Lily è all'attacco, ma i tre paladini arrivati in volo hanno trovato davanti un gruppo di guerrieri molto forti.

Il finale di Black Clover 344 vede cinque dei sette ryuzen, tra cui Ichika, sul tetto di un palazzo, pronti a difendere il proprio paese. Insieme alla sorella del capitano Yami, ci sono tre volti che già conosciamo: Jozo, Komari e Daizaemon. L'ultima presente è invece una donna dall'aspetto elegante e con una spada tra le mani, che però non era stata ancora presentata finora.

Invece gli ultimi due ryuzen sono con Asta. Basterà questa difesa per proteggere la terra dell'estremo oriente di Black Clover?