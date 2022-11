Black Clover 344 spoiler e immagini: il ritorno dopo la pausa è ricco di pericoli

Asta è stato teletrasportato nel paese del sole, facendo nascere una nuova saga di Black Clover. In questa fase finale, il protagonista è costretto a migliorarsi ulteriormente per poter affrontare il nemico più forte, Lucius Zogratis. Così deve imparare a controllare bene il ki grazie all'aiuto dei guerrieri più forti di questa landa distante.

Tutto è stato però interrotto dallo stop di Black Clover, con il mangaka che si è preso ben due settimane di pausa. Ora però il manga è in procinto di essere pubblicato, con l'uscita del capitolo 344 prevista per domenica 27 novembre su Manga Plus. Come di consueto, tuttavia, sono apparsi i primi spoiler di Black Clover 344 con tanto di immagini che mostrano gli avvenimenti del capitolo completo.

Il capitolo comincia con un flashback di Lucius Zogratis, che ha recuperato un Morris ferito e con arti mancanti. Il mago viene curato immediatamente dal capo di casa Zogratis e riceve il lavaggio del cervello. Intanto, Lucius dà ordine a Lily di andare alla terra del sole insieme ad altri due paladini per fermare un futuro che sta cambiando. Si torna poi nel presente, con uno di loro che utilizza la magia delle bestie per evocare un gigantesco serpente a cinque teste.

Per contrastarli, ci sono cinque dei sette ryuzen che si preparano alla battaglia, Ichika compreso. Ma le ultime pagine si concentrano sul protagonista di Black Clover: Asta si sta allenando con il più forte dei ryuzen, riuscirà a imparare qualcosa per affrontare sorella Lily e Lucius?