Black Clover 345: la fragilità mentale di Asta pregiudicherà il suo cammino?

Il capitolo 345 di Black Clover approfondisce il personaggio di Asta sottolineando un lato di lui che finora non si era mai visto. Sempre allegro e solare, pronto a risollevarsi e ad affrontare ogni sfida a cui è stato posto, questa volta il protagonista dello shonen di Yuki Tabata sembra essere finito in un oscuro e pericoloso baratro.

L'arco narrativo finale di Black Clover ha già regalato momenti ricchi di enfasi, situazioni che però stanno minando le certezze di Asta. In questa prima fase della saga conclusiva il protagonista ha infatti subito una clamorosa sconfitta contro Lucius, ha visto Sorella Lily trasformarsi in un mostro e infine è stato anche battuto da Ichika. Tutto ciò, ha portato Asta ad affrontare un problema che non si era mai posto. Lui è davvero capace di mantenere le sue promesse, oppure è destinato a vedere Yuno diventare Imperatore Magico al suo posto?

Finora aveva infatti trascurato queste sue emozioni, reprimendole in un angolo remoto della sua psiche ed è solamente grazie alle parole del più forte dei Sette Ryuzen che Asta riconosce la sua fragilità mentale.

Probabilmente Asta ha solamente bisogno di tornare al fianco del suo capitano Yami, che con poche ed esaustive parole lo avrebbe aiutato a risolvere questa situazione. Riuscirà Asta ad andare avanti e a superare i limiti mentali che si è auto imposto a causa dei recenti eventi? Vi ricordiamo però che Black Clover torna in pausa.