Black Clover 345, dentro la psiche di Asta: un fallimento che brucia ancora

I recenti avvenimenti sembrano aver segnato Asta in un modo che nemmeno lui aveva ancora compreso. Il mago del Toro Nero aveva continuato a comportarsi come sempre facendo finta di nulla, ma ora anche lui si rende conto del trauma subito. In Black Clover 345 entriamo nella psiche del protagonista.

Il più recente capitolo dello shonen creato da Yuki Tabata si apre portando i lettori indietro al cliffhanger finale di Black Clover 343. Ritorniamo dunque al momento in cui Ryuya interruppe la sfida tra Ichika e Asta per avvisarli dell'incombente invasione dei Paladini. A quanto pare Asta voleva lanciarsi in battaglia, ma lo shogun del Paese del Sole glielo ha proibito consigliandogli di proserguire il suo addestramento.

Tornati al presente, vediamo Asta affrontare il Ryuzen più forte che ha esordito in Black Clover 344. Scopriamo il suo nome, Mushouga Takeyooga, nonché la sua tremenda forza che impedisce qualsiasi reazione ad Asta. Ad aiutare il mago di Clover vi è la particolare magia musicale del Ryuzen Tenmanyashiki Fujio, che gli copre le spalle curandogli le ferite all'istante. Nonostante ciò, Asta non riesce in alcun modo a stare dietro al suio avversario.

Takeyooga ammette che è facile intuire il motivo per cui Ryuya provi così tanto interesse nei confronti di Asta, ma che se il ragazzo continuerà così non avrà alcuna speranza. La katana di Asta tradisce le sue vere emozioni. Asta sta esitando.

In una riflessione personale, Asta ammette che il Ryuzen sta dicendo il vero. Egli è stato sconfitto da Lucius, non ha salvato l'amata Sorella Lily e poi ha nuovamente perso contro Ichika. E se ci fosse stato Yuno al suo posto? Il suo amico e rivale gli è sempre stato un passo avanti e secondo lui forse la situazione sarebbe cambiata.

Black Clover 345 cambia poi scenario portandoci all'atteso scontro tra i cinque Ryuzen e i tre Paladini. La prima a lanciarsi all'attacco è Kezoukaku Morifuyu, che con un solo colpo ferisce Sorella Lily e le recide un corno.