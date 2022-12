Black Clover 345: i sentimenti di Asta sulla rivalità con Yuno

Black Clover capitolo 345 è uscito nel giorno domenica 4 dicembre 2022 su MangaPlus e non mancano momenti profondamente incentrati sulla psicologia di Asta, il quale è morso da dubbi e insicurezze. Mentre nel marzo del 2023 debutterà su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King, Tabata continua a disegnare la propria opera.

Secondo gli eventi più recenti di quest'ultima, Asta arriva a credere che se fosse stato Yuno a combattere Lucius, Sorella Lily sarebbe potuta essere salvata. Mentre il mago del vento continua a rafforzarsi, Asta inizia a mettersi pesantemente in discussione, dubitando su alcune delle più importanti convinzioni che lo caratterizzavano. La Terra del Sole però è sotto attacco e Asta dovrà ben presto schiarire le idee e radunare tutta la propria forza di volontà.

In Black Clover Tabata ha mostrato in molte occasioni come d'altra parte Yuno si sentisse inparagonabile ad Asta, evidentemente a piena insaputa del ragazzo dai capelli grigio cenere e gli occhi verdi. Dunque voi invece cosa ne pensate riguardo il duro comportamento di Asta nei confronti di sé stesso? Secondo voi sarà in grado di risollevare il proprio morale e di padroneggiare lo Zetten? Nel frattempo potreste non volervi perdere lo speciale su Black Clover.