Black Clover 345, spoiler e immagini: il trauma di Asta prima della battaglia

In Black Clover 344 eravamo stati lasciati con l'imminente attacco dei Paladini ai danni del Paese del Sole e con cinque dei Sette Ryuzen pronti a difendere la terra dominata dallo shogun Ryuya. La battaglia sta per cominciare, ma Asta è immerso nei suoi pensieri.

In uscita domenica 4 dicembre alle ore 17:00 su MangaPlus, sono emersi in rete gli spoiler di Black Clover 345. Il prossimo capitolo della serie manga di Yuki Tabata si aprirà con un flashback in cui Ryuya avverte la presenza dei nemici nel Paese del Sole e ordina a Ichika di riunire altri quattro Ryuzen. Lo shogun costringe Asta a farsi da parte e a completare il suo addestramento con i due Ryuzen restanti.

Tornati al presente, Asta non riesce in alcun modo a trovare un'apertura nella difesa di colui che si è autoproclamato il Ryuzen più forte. Il guerriero del Paese del Sole rivela di volersi unire ai suoi compagni nella difesa contro i Paladini, ma che eseguirà l'ordine di Ryuya. Afferma inoltre che il motivo per cui lo shogun è così tanto preso da Asta è chiaro, ma che l'esitazione di Asta sta ostacolando i suoi movimenti e l'apprendimento dello Zetten.

Asta non è concentrato sull'allenamento. Sta esitando perché è stato incapace di salvare Sorella Lily e perché la sconfitta per mano di Lucius ancora brucia. I suoi pensieri si rivolgono allora a Yuno e ai suoi successo, di come il suo amico gli sia sempre un passo avanti. Asta è sicuro che Yuno avrebbe salvato Lily in quell'occasione.

Il capitolo si sposta poi sulla lotta tra i tre Paladini e i cinque Ryuzen. Una dei Ryuzen, Lady Kezoukaku, riesce a tagliare un corno di Sorella Lily, chiudendo Black Clover 345. Riuscirà Asta a superare il suo trauma e lanciarsi in battaglia nei prossimi capitoli di Black Clover per salvare Sorella Lily?