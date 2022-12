Black Clover 346: il potenziale combattivo dei sette Ryuzen

La serializzazione irregolare del manga di Black Clover non sta impedendo ai lettori di vivere una nuova, grande battaglia. Gli invasori del Paese del Sole hanno sferrato il loro attacco, compiendo la prima mossa. La difesa della patria del capitano Yami Sukehiro spetta ai sette Ryuzen.

Mentre in Black Clover 345 Asta prosegue il suo addestramento nello Zetten rendendosi finalmente conto della sua fragilità mentale, il Paese del Sole affronta la sua più grande minaccia di sempre. I tre Paladini di Lucifero hanno messo sotto assedio la nazione.

Il capitolo 346 di Black Clover riprende con il drago a cinque teste evocato dai Paladini che minaccia il Paese del Sole. Lady Kezoukaku è riuscita a recidere uno dei corni di Sorella Lily, che reagisce contrattaccando. In difesa della Ryuzen accorre Ichika, che però deve fare i conti con la distruzione causata dal drago.

L'opera di Yuki Tabata ritorna poi a qualche ora prima attraverso un flashback in cui vediamo Ryuyua avvisare i suoi Ryuzen dell'imminente invasione. Lo shogun spiega che presto tre fortissimi avversari, una in grado di usare lo Yojutsu dell'acqua e dello spazio, uno quello del ghiaccio e uno in grado di controllare bestie magiche, attaccheranno il Paese del Sole. Prima di pensare a eliminare gli avversari invasori, tuttavia, i Ryuzen dovranno mettere al sicuro i civili e difendere la nazione dal drago a cinque teste.

Tornati al presente, con in mente le parole della loro guida, i cinque Ryuzen impegnati in battaglia si lanciano all'attacco ognuno di una testa. Vediamo dunque i loro poteri, lo Yojutsu della neve, della terra, del vento, del fulmine e dell'oscurità. Il drago è stato sconfitto e i cinque maghi del Paese del Sole sono già pronti alla resa dei conti con il trio di Paladini. Ecco gli spoiler di Black Clover 347.