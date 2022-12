Black Clover 346 spoiler: la prima lotta dei potenti sette Ryuzen

La pausa improvvisa di Black Clover ha sicuramente scombinato i piani di pubblicazione della rivista Weekly Shonen Jump e di lettura degli appassionati del manga. Ora però quel frangente è passato ed è il momento di vedere cos'ha in serbo Yuki Tabata per il prossimo capitolo.

La lotta inizia negli spoiler di Black Clover 346. I civili, lontani, sono convinti di aver visto lo stesso drago a cinque teste di cui si parla nelle leggende e si stanno chiedendo se lo shogun e i Ryuzen stiano bene. Kezokaku evita facilmente gli attacchi, e Ichika sottolinea il come la donna sia agile quando non si mette a pensare. Lily tuttavia commenta che forse non va bene se evita gli attacchi, mentre il drago a cinque teste attacca e distrugge una montagna.

Dopo il commento di Lily, inizia un flashback di Ichika con un discorso di Ryu ai Ryuzen, dove spiega loro tutto ciò che ha visto. L'attacco nemico è imminente e la guerra sta per scoppiare contro questi paladini che appartengono all'esercito di Lucius. Nel flashback, uno dei Ryuzen dice che devono sconfiggere il nemico ma Ryu afferma che prima di tutto vanno salvati i cittadini, dato che prevede che il drago a cinque teste farà molti danni. Dice che il nemico è più forte che mai e chiede se il gruppo possa vincere. Ovviamente i Ryuzen rispondono di sì.

Daizaemon il monaco utilizza uno Yojutsu di terra e la sua magia è "Vidyārāja del prete buddista", dove il Vidyārāja è la terza divinità dopo Budda e i bodhisattva nel Buddismo Vajrayana. Kezokaku ha uno Yojutsu di neve e la sua magia è "Volpe dal manto argenteo in un kimono tinto di sangue", un riferimento alla kitsune giapponese. Komari ha invece uno Yojutsu di fulmini chiamata "Danza quintuplice del fulmine Yakshahime". Jozo ha invece uno Yojutsu basato sul vento ed evoca una lama affilata. Infine, c'è Ichika con il suo Yojutsu oscuro che sfrutta la "Luna crescente nera", con il quale taglia di netto una delle teste del drago.

Con cinque Ryuzen radunati, ognuno ha la testa di un drago da tagliare. Lily commenta la loro forza, mentre Ichika chiude il capitolo di Black Clover dicendo che non si arrenderanno. Dopo questo capitolo, il manga andrà in pausa seguendo un calendario identico a quello di My Hero Academia per le feste della rivista.