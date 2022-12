Black Clover 347 spoiler completi e immagini: un passato oscuro e menzognero

Asta si è trovato scaraventato dall'altra parte del mondo, in un luogo dove fortunatamente ha trovato degli alleati. Al momento Black Clover è alle prese con la saga del Paese del Sole, la terra natia di Yami e dove il protagonista ha potuto contare sulla forza dello shogun Ryuya e dei potenti sette Ryuzen.

Ci sono tanti segreti che però attorniano questa terra e che coinvolgono i personaggi. Uno di questi viene svelato negli spoiler di Black Clover 347 ora disponibili anche con immagini. Il capitolo si intitola "La verità nell'inganno" e inizia con Ichika pensa che, visto come stanno andando le cose, non hanno neanche bisogno del potere di Asta. Tuttavia sorella Lily inizia a scatenare un gigantesco attacco con gli altri paladini, creando una fusione di magia di ghiaccio e spaziale.

Ichika afferma che i paladini hanno un ammontare straordinario di yoryoku, mentre il paladino che sa utilizzare la magia bestiale scatena una serie di incantesimi illusori, con ognuno di essi che va a bersagliare i cinque Ryuzen. Kezokaku vede un gigantesco rospo e inizia a impaurirsi, e nella foresta di ghiaccio che si genera Ichika invece rivede suo padre.

La ragazza inizia a essere scioccata per i suoi ricordi e si viene a sapere la verità sullo sterminio del clan Yami. Fino a ora, Ichika aveva incolpato il fratello di tutto ciò che è successo, ma in questo capitolo viene rivelato che il padre le stava dando una medicina segreta passata di generazione in generazione che poteva risvegliare il suo potenziale demoniaco. E così è stata lei a uccidere il clan, non il fratello Sukehiro Yami.

Daizaemon dice che non possono ancora perdere, ma è in piedi a malapena. Lily dice che va tutto bene, dato che Lucius ha un piano anche per loro e sta per scatenare un altro attacco. Ichika pensa che dovrebbe diventare più forte, ma che in realtà è soltanto debole. Mentre sta per arrivare l'attacco, Asta la difende con la sua spada, concludendo il capitolo di Black Clover.