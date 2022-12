Black Clover 347 spoiler: la verità sul massacro del clan Yami

In Black Clover 346 è cominciata la battaglia tra i Ryuzen e i Paladini. Lo scontro è cominciato a favore dei guerrieri schierati a difesa del Paese del Sole, i quali sono riusciti ad abbattere il drago marino a cinque teste. Prima di procedere con il vero combattimento, l'autore Yuki Tabata riporta i lettori indietro nel passato.

Il prossimo capitolo dello shonen debutterà domenica 1 gennaio sullla piattaforma gratuita MangaPlus. Prima del rilascio, sono già emersi in rete gli spoiler del capitolo 347 di Black Clover. Che cosa accadrà nel Paese del Sole?

Attraverso le pagine leakkate in rete vediamo la contromossa del Paladino Yrul, il quale lancia un incantesimo illusorio sui Ryuzen. I combattenti del Paese del Sole devono dunque affrontare le proprie paure più intime. Quella di Ichika Yami è suo padre, capo del clan Yami.

L'incantesimo innesca i ricordi della Ryuzen che padroneggia l'oscurità. Tornati nel passato, vediamo che il padre di Ichika volle utilizzare una antica medicina in grado di tirare fuori il potenziale demoniaco dei membri del clan in cambio della sanità mentale. Inizialmente, questa medicina l'avrebbe dovuta assumere Yami, così da aumentare a dismisura la sua forza. Tuttavia, a causa del suo rifiuto fu assunta da Ichika. L'ultimo ricordo di Ichika è quello di persone che fuggivano da lei durante il massacro del clan imputato a suo fratello.

A massacrare il clan Yami non fu Sukehiro come rivelato in Black Clover 342, ma Ichika. Il capitano del Toro Nero decise di assumersi la colpa del massacro agli occhi del resto del Paese del Sole per proteggere la sorellina minore.