Black Clover 348: affrontare la paura per diventare più forti

Il capitolo 347 di Black Clover ha portato Ichika Yami a scoprire la verità sul sanguinario passato del suo Clan. A massacrare i suoi cari non fu in realtà Sukehiro, il Capitano del Toro Nero, ma bensì lei stessa, caduta vittima di una droga somministratale da suo padre.

Presa dai ricordi del passato, Ichika stava per venire uccisa dai Paladini. Sul campo di battaglia è però tornato Asta, deciso a difendere la sorellina del suo amato capitano. La comparsa di Asta lascia di stucco Sorella Lily, ma non Yrul, il possessore della Beast Magic che subito lancia il suo incantesimo illusorio sul ragazzo.

Tutti gli uomini hanno paura di un qualcosa e il terrore più profondo di Asta è quello di non poter diventare realmente Imperatore Magico. L'anti-mago non è naturalmente dotato come Yuno e il timore è quello di restare un debole per sempre. Asta tuttavia scaccia questi pensieri negativi spazzando via le sue debolezze.

Asta non è un prodigio, ma proprio per questo è conscio di dover lavorare duramente molto più di tutti. Asta non può permettersi di perdere e di avere paura. Il suo unico compito è quello di diventare sempre più forte, salvare e proteggere i suoi amici vincendo ciascuna sfida che gli si para dinanzi. Asta ha dunque superato il sentimento di fallimento provato in Black Clover 345.

Per dimostrare di essere realmente diventato più potente di quanto non lo fosse in precedenza, quando Yrul gli si lancia all'attacco sfoderando la sua Beast Magic, Asta rilascia il suo Zetten per sconfiggerlo. L'anti-magia ha liberato Yrul dal controllo di Lucius Zogratis e nel Paese del Sole restano solamente altri due Paladini. L'obiettivo adesso è quello di salvare Sorella Lily.