Black Clover 348: i più grandi dubbi e timori di Asta

L’ultimo arco narrativo di Black Clover ha posto Asta di fronte ad una minaccia ben oltre le sue capacità. Il protagonista si è ritrovato improvvisamente in un ambiente nuovo, dove ha potuto conoscere i suoi più grandi limiti, fare i conti con le proprie paure, e padroneggiare tecniche che potrebbero farlo diventare il prossimo Imperatore Magico.

Allenandosi al fianco dei Sette Ryuzen per apprendere al meglio lo Zetten, Asta è stato in grado di superare, ancora una volta, le proprie capacità, ed è stato quasi immediatamente richiesto il suo intervento sul campo di battaglia. La disfatta dei Ryuzen contro Sorella Lily e i Paladini di Lucius, giunti lì per distruggere la Terra del Sole, ha infatti riportare Asta in azione.

Prima di sfidare direttamente gli avversari, però, il protagonista è stato manipolato per dover affrontare le sue peggiori paure. Dopo aver salvato Ichika, Asta e Liebe hanno capito che Yuri stava mostrando alla ragazza un’illusione, lo stesso tipo di illusione a cui poi viene assoggettato Asta stesso.

Nella visione Asta osserva una versione di sé stesso che ammette apertamente di non poter diventare Imperatore Magico, e di non essere potente quanto Yuno. Inferiorità e insicurezza, queste si sono rivelate le più grandi paure di Asta. Tuttavia, il protagonista conosce bene questi dubbi e timori, e senza battere ciglio, distrugge l’illusione generata da Yuri.

