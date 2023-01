Black Clover 348 spoiler: Asta e la sua più grande paura

Il 2023 di Black Clover finalmente si apre definitivamente. Dopo il primo capitolo di inizio mese, è giunto il tempo per la rivista Weekly Shonen Jump di riportare ai lettori una delle storie più apprezzate del momento.

E così arrivano gli spoiler di Black Clover 348. Il capitolo è composto da ben 17 pagine, più della recente media, e vede Asta in prima pagina con tanto di descrizione di apertura "Asta non esita più!". Si apre quindi una nuova fase per il protagonista, e il titolo "Risoluzione" lo conferma. Sorella Lily è sorpresa che Asta sia lì, mentre il protagonista e Liebe discutono dell'allucinazione di Ichika.

Yrul dice che il cuore umano, ovvero la mente, è debole, e così inizia a prendere in giro i Ryuzen chiamandoli patetici nonostante siano i più forti guerrieri del loro paese. Secondo Yrul, tutti gli umani hanno paure, anche Asta. Appare un'illusione ed è Asta stesso. L'illusione dice che Asta non può diventare l'imperatore magico. Yrul è sorpreso che la paura di Asta sia Asta stesso, ma los catena comunque, pensando che una volta che sarà morto allora Lucius benedirà Yrul.

L'allucinazione di Asta inizia a parlare delle sue insicurezze, in particolare la differenza di talento con Yuno. Nel frattempo, un monologo interiore di Asta spiega di come il protagonista non abbia mai pensato che la sua peggior paura sia di essere debole. Però intanto ha lavorato, ha sperimentato varie cose, ha esplorato il mondo ed è migliorato, così da poter proteggere chi gli è caro. Così il vero Asta usa lo zetten contro l'Asta illusorio.

Yrul vuole sconfiggere Asta con un attacco, ma li protagonista di Black Clover lo attacca con successo, sconfiggendolo. Nell'ultima pagina, Asta si prepara a salvare sorella Lily.