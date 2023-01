Black Clover 349: le lacrime di una sorella corrotta dal male

In attesa del giorno del giudizio che incombe sul Regno di Clover, il combattimento con i Paladini è già cominciato nel Paese del Sole, luogo dove Asta si è misteriosamente ritrovato dopo la prima schermaglia con Lucius Zogratis. In Black Clover 349 i lettori vivono una delle scene più tristi dell'opera di Tabata, Sorella Lily è in lacrime.

In Black Clover 348 Asta ha affrontato la sua più grande paura ed è riuscito a diventare più forte. L'anti-mago del Toro Nero ha infatti padroneggiato lo Zetten, la tecnica peculiare dei Sette Ryuzen che secondo lo Shogun Ryuya lo porterà a potersi confrontare alla pari con Lucius Zogratis.

Prima di poter tornare a casa e correre in soccorso dei suoi amici, che nel frattempo si stanno preparando all'imminente guerra, Asta deve risolvere una importantissima questione. Diventata uno dei Paladini che combattono per il diavolo Astaroth, l'amata Sorella Lily va salvata.

Finalmente faccia a faccia, Asta e Lily affrontano un combattimento che spezza il loro cuore. La Paladina di Lucius cerca in tutti i modi di abbattere l'ex amico, addirittura supplicandolo di morire per il bene del mondo intero. Asta, tuttavia, non ha ovviamente alcuna intenzione di morire, anzi, è ancora più deciso a salvare l'amata sorella della Chiesa di Hage e ad abbattere Lucius.

Quando in Black Clover 349 Lily scoppia in lacrime al ricordo dei momenti che hanno legato la sua vita a quella di Asta, il ragazzo capisce che nell'animo della Paladina c'è ancora traccia della sua amica. Asta colpisce dunque Lily con un fendente anti-magia per liberarla dal controllo di Lucius. Sarà davvero riuscita a salvarla?