Black Clover 349: uno scontro combattuto con le lacrime agli occhi

I Paladini di Lucius Zogratis sono infine riusciti ad attaccare il Paese del Sole, abbattendo le prime difese poste dallo shogun Ryuya Ryudo. Ichika Yami, la sorellina minore del Capitano Sukehiro, e altri quattro dei Ryuzen sono già stati abbattuti. Sul campo di battaglia di Black Clover arrivano tuttavia Asta e il più forte guerriero del Sole.

Asta ha salvato Ichika dalla morte e distruggendo le sue più profonde paure in Black Clover 348 è divenuto ancora più forte. L'anti-mago del Toro Nero ha infatti finalmente padroneggiato lo Zetten, con cui si è liberato del Paladino Yrul, il possessore della Beast Magic.

Il capitolo 349 di Black Clover riprende con il Paladino Heat immerso nei suoi pensieri. Già sconfitto in passato da Asta, non pensava che il ragazzo potesse nuovamente ostacolare i suoi piani. Ad affrontare il combattimento con lui sarà tuttavia il Ryuzen Yosuga, il quale permette ad Asta di affrontare Sorella Lily.

La scena si sposta dunque proprio sulla sorella della Chiesa di Hage, la quale si domanda come faccia Asta ad essere ancora vivo. Il ragazzo risponde dicendo che sono stati gli abitanti della Terra del Sole a salvarlo, ma che pensava fosse stata lei ad averlo spedito in quel territorio sconosciuto.

Sorella Lily afferma invece che intendeva davvero uccidere Asta. Nonostante ciò, il ragazzo è convinto che la sua amica anche se manipolata mentalmente non avrebbe mai potuto tentare realmente di ucciderlo.

A quel punto la battaglia tra i due comincia, ma i colpi di Lily si rivelano inefficaci contro l'anti-magia di Asta. A più riprese la sorella chiede ad Asta di morire per il bene del mondo, ma presa dai ricordi infine scoppia in lacrime. Giurando vendetta nei confronti di Lucius Zogratis, Asta colpisce Sorella Lily con la sua anti-magia nel tentativo di liberarla dal controllo mentale a cui è sottoposta. Vi salutiamo ricordandovi che presto Black Clover andrà in pausa.