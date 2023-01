Black Clover 349 spoiler completi: un confronto che spezza il cuore di Asta

La battaglia nel Paese del Sole si è fatta più intensa. Ichika Yami e altri quattro gloriosi Ryuzen al comando dello shogun Ryuya sono stati sconfitti. A porre rimedio alla pericolosa evolzione che hanno preso gli eventi di Black Clover è Asta, il quale non intende lasciar morire la sorellina minore del Capitano Sukehiro.

A pochi giorni dal rilascio ufficiale previsto per il 29 gennaio, in rete sono emersi gli spoiler di Black Clover 349. Il prossimo capitolo dell'opera Yuki Tabata si intitolerà "Asta VS Sorella Lily", un titolo piuttosto eloquente e che lascia spazio a pochi dubbi.

L'allenamento nella Terra del Sole ha portato ai frutti visti in Black Clover 348. Asta ha completato il suo addestramento e sconfitte le sue paure più profonde ha finalmente padroneggiato lo Zetten. Il capitolo 349 di Black Clover comincerà dunque con Heath che ricorda la disfatta subita in passato da Asta. Tuttavia, il Paladino non potrà vendicarsi in quanto il suo avversario sarà il più forte dei Ryuzen, Yosuga.

Sorella Lily si chiederà come Asta abbia fatto a sopravvivere alla magia di Lucius, smentendo la teoria che voleva che fosse stata lei a salvarlo e a teletrasportarlo in quel luogo. Tra i ricordi, comincerà la battaglia tra i due che un tempo abitavano insieme alla Chiesa di Hage.

Nel mezzo dello scontro, che vede Asta annullare tutti i poteri dell'antagonista sfruttando l'anti-magia, la Paladina urlerà ad Asta di morire. Poco dopo, tuttavia, una Sorella Lily in lacrime dirà di non voler uccidere Asta. A quanto pare la sua vera essenza sopravvive ancora in quel corpo soggiogato dai poteri oscuri di Lucius Zogratis. Gli spoiler di Black Clover 349 si chiudono con Asta che proverà dunque a cancellare la maledizione colpendo la sorella con la sua spada.