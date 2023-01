Black Clover 349 spoiler e immagini: lo scontro più duro per Asta

Ci sono tante strategie in corso, con Lucius Zogratis che fa sempre più passi avanti verso un mondo ricostruito dove lui sarà l'unico regnante, o meglio una divinità. Ovviamente però il cattivo sa che i protagonisti di Black Clover non staranno a guardare, e infatti Asta si sta allenando e sconfiggendo i suoi nemici anche in un paese sconosciuto.

E proprio qui c'è il teatro di una nuova battaglia. Le paure di Asta sono state sconfitte, così come uno dei nemici che hanno provato a invadere il Paese del Sole, e adesso è il momento di capire cosa accadrà nel prossimo appuntamento con il manga di Yuki Tabata, che uscirà ufficialmente domenica 29 gennaio su Manga Plus ma di cui ci sono già notizie in rete.

Per il momento, si sa ben poco di questo capitolo. Gli spoiler di Black Clover 349 si concentrerà su un avvenimento in particolare, ovvero la battaglia tra Asta e sorella Lily, che naturalmente ha la mente ancora annebbiata dalla magia di Lucius che l'ha resa un paladino. Durante la battaglia, sorella Lily inizierà a piangere e questa è l'unica vignetta resa disponibile dai leaker finora, che potete osservare in basso. Che sia un'indicazione che la donna stia tornando alla normalità dopo il lavaggio del cervello fatto dal cattivo?

Inoltre, altri leaker hanno confermato che Black Clover 349 sarà composto soltanto da 15 pagine, invece delle solite 17, mentre ci saranno due pagine extra che parleranno di Fuegoleon e del potere di Salamander, ma in una maniera che non è correlata alla storia che si sta tenendo adesso nel manga. Infine, il titolo di questo capitolo sarà "Asta VS Sorella Lily", a rimarcare ancora di più quale sarà il fulcro di queste 15 pagine preparate da Yuki Tabata.