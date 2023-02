Black Clover 350: un commovente incontro prima del Giorno del Giudizio

Il debutto della saga finale di Black Clover ha stupito molti lettori, sia per la rapidità con cui è stato presentato il nuovo antagonista, sia per lo stravolgimento della vita di Asta. Il protagonista si è infatti ritrovato col cuore spezzato, di fronte a Sorella Lily, per poi ritrovarsi ad affrontarla come uno dei migliori guerrieri di Zogratis.

A questi sviluppi va aggiunto anche il fatto che Asta si è ritrovato di punto in bianco in un luogo sconosciuto, la Terra del Sole da dove proviene il capitano Yami, dove ha potuto apprendere tecniche e migliorare le proprie capacità in vista del gran finale. Nel capitolo 350 Asta ha continuato a fronteggiare i potenti avversari al servizio di Zogratis, riuscendo infine a liberare Sorella Lily dal controllo mentale del villain, grazie alla padronanza raggiunta nella tecnica Zetten.

Facendo ciò, Asta ha avuto finalmente l’occasione di scambiare qualche parola con Lily, la quale, sentendosi in colpa per quanto avvenuto è scoppiata in lacrime, trascinando anche Asta nella commozione. Lily si apre con Asta, rivelandogli persino il motivo per cui si è recata in orfanotrofio: per aiutare chiunque venisse discriminato per i propri poteri magici.

Vedendo così Lily, e avendola liberata, Asta ha un motivo in più per tornare sul campo di battaglia più determinato che mai a distruggere il dominio di Lucius Zogratis, e cercare ancora una volta di salvare il regno. Cosa ne pensate della toccante conversazione tra Asta e Lily? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. Infine, ecco una teoria dei fan riguardo un potenziale quarto spirito elementale.