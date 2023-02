Black Clover 350: il destino di una sorella in bilico

Lo straziante scontro andato in scena in Black Clover capitolo 349 si è risolto. Asta è riuscito ad affondare un fendente decisivo sulla Paladina Lily, facendola rinsavire grazie al potere anti-magico di cui è dotato. Ora che la sorella della Chiesa di Hage è libera dalle catene di Lucius, è tempo di un confronto verbale.

In lacrime e tra le braccia dell'amico, Sorella Lily chiede scusa per tutto quello che è accaduto a causa sua. Asta cerca di calmarla, ma Lily è ormai presa dalle emozioni e spiega il motivo per cui ha scelto di diventare una devota. La ragazza scelse di diventare suora per cercare di arginare in qualche modo il fenomeno di discriminazione e di classi sociali che infetta il Regno di Clover. Tuttavia, pur pregando non riuscì mai a fare nulla di concreto. Lily scelse dunque di allontanarsi e di andare a vivere in un piccolo paesino, Hage, dove incontrò Asta e Yuno.

La conversazione tra i due viene interrotta dall'arrivo dello Shogun Ryuya, il quale dice che Asta è potuto diventare più forte proprio grazie a Lily. A quel punto, l'ex Paladina rivela che al giorno del giudizio di Lucius Zogratis mancano solo tre giorni e che il suo piano è quello di combinare le magie ereditate dai suoi fratelli con la sua per accedere a un potere "sacro". L'obiettivo finale è quello di prendere il controllo sul mondo intero, Paese del Sole incluso.

Dopo essersi scusata per l'ennesima volta tra le lacrime, Sorella Lily viene infine bloccata da Asta, il quale afferma che nulla di tutto ciò che ha compiuto è imputabile ad azioni da lei volute. Svenendo, Lily viene affidata alle cure di Fumito, il mago della guarigione del Sole. Asta, invece, giura di fermare il piano di Lucius, a cominciare dal drago a cinque teste che è stato liberato nel Paese del Sole. Vi ricordiamo che Black Clover è in pausa e che il capitolo 351 non uscirà il 12 febbraio.