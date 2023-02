Black Clover 350 spoiler: prima immagine e un destino mortale

Il mondo magico è sempre più in pericolo a causa dell'antagonista Lucius Zogratis. Ancora un passo avanti verrà fatto con il prossimo capitolo, e gli spoiler di Black Clover 350 anticipano parte dei contenuti, che verranno pubblicati ufficialmente domenica 5 febbraio. Cosa succederà questa settimana?

Il titolo di Black Clover 350 è "La pena del santo". Lily inizia a cadere a terra e continua a scusarsi con Asta per avergli detto delle cose orribili, ma ovviamente al protagonista non interessa. Inizia poi una serie di pensieri interiori di Lily, ricordando la sua storia. Lily è diventata una suora perché desiderava che ci fosse più uguaglianza tra le persone. Tuttavia, era preoccupata per il sistema classista che c'era nel regno, specie pensando alla magia e alla differenza che generava. Ma la chiesa non era molto diversa da quella società, così scappò. Nessuna preghiera poteva cambiare qualcosa. Lily disse di voler perlomeno salvare qualcuno, così andò in orfanotrofio.

Ryu arriva e le dice che Asta è diventato più forte dato che lei l'ha salvato, e ora è il suo turno di salvare lei. Lily dice che la battaglia decisiva avverrà nel regno di Clover tra tre giorni, e sarà quello il giorno del giudizio. Lucius Zogratis si sta preparando e sta sfruttando la sua magia dell'anima coordinandola con la magia delle ossa, la magia del corpo e la magia del sangue degli altri fratelli Zogratis, ottenendo la possibilità di creare esseri umani dal nulla, quasi come se fosse una magia divina.

Lily dice che Lucius vuole prendere il controllo di tutta la magia del mondo, ma questo avrà effetti anche sul Paese del Sole. Asta poi dice che non è colpa di sorella Lily e non le lascerà prendersi la colpa, mentre la sorella ringrazia e sviene. Ryu dice che l'unico modo per risvegliarla è di sconfiggere Lucius. Lasciano poi la donna alle cure di Fumito, mentre Asta giura che sconfiggerà Lucius ma compare il drago a cinque teste, di cui si occuperà il protagonista stesso. Black Clover sarà in pausa la prossima settimana.