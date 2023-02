Black Clover 351: un potere onnisciente ricevuto attraverso un grande sacrificio

Il Paese del Sole è stato invaso dai Paladini di Lucius Zogratis, i quali sono riusciti a sconfiggere Ichika Yami e altri quattro Ryuzen. A rimediare alla situazione ci ha pensato Asta, che dopo aver completato l'addestramento sullo Zetten ha potuto salvare Sorella Lily. La battaglia procede ancora, ma Black Clover 351 porta i lettori nel passato.

Mentre combatte contro l'ultimo dei Paladini, Yosuga viaggia nei meandri dei suoi ricordi. Il più forte dei Ryuzen rimembra infatti quando in gioventù contese il titolo di Shogun del Paese del Sole con Ryuya Ryudo.

Nel capitolo 351 di Black Clover viene raccontata l'accesa rivalità tra Yosuga e Ryuya. Anche da giovani, erano considerati come i combattenti più forti del Paese del Sole, nonché quelli in possesso di maggior quantità di Yoryoku. In Black Clover 341 ci veniva però spiegato che Ryuya non fosse in possesso di potere magico, bensì di un occhio speciale. Cosa accadde dunque allo shogun?

Un tempo, una piaga colpì il Paese del Sole e l'unico modo per salvarne gli abitanti era trovare una fonte curativa attraverso il Tengentsu. Gli unici in grado di acquisire questo occhio magico erano Yosuga e Ryuya, che però in cambio dovevano sacrificare tutte le loro risorse di Yoryoku. Mentre Yosuga tentennò, Ryuya accettò senza patemi.

Ryuya ha dunque perduto tutti i suoi poteri magici per ottenere un occhio magico in grado di salvare il popolo della Terra del Sole.