Black Clover 351: una rivalità che illuminò la Terra del Sole

Black Clover festeggia il suo ottavo anniversario avvicinandosi sempre di più alla conclusione. Vi ricordiamo infatti che il manga di Yuki Tabata da tempo si è addentrato nel suo arco narrativo finale e che al combattimento che metterà fine a tutti i conflitti manca sempre meno.

Dopo essere stata sconfitta da Asta, Sorella Lily è tornata alla normalità. Le dichiarazioni fatte in Black Clover capitolo 350 hanno lasciato i lettori con il cuore in gola. Al Giorno del Giudizio di Lucius Zogratis mancano solamente tre giorni.

Salvata l'amata, in Black Clover 351 Asta torna a combattere gettandosi contro il drago a cinque teste che i Paladini avevano risvegliato nelle acque del Paese del Sole. Il mago del Toro Nero con i suoi fendenti recide le varie teste del drago, che però dopo pochi attimi si autorigenerano. Questa volta l'anti-magia sembra non avere effetto.

Nel mentre, il più forte dei Sette Ryuzen si occupa dell'ultimo Paladino ancora in piedi. Heath Grice combatte per il mondo giusto che Lucius intende creare, ma Mushogatake Yosuga è deciso a sconfiggerlo per il bene del suo Shogun.

A quel punto la battaglia viene interrotta dai ricordi del passato del Ryuzen. Quando era il giovane leader del Koushu, una delle isole del Sole, era considerato il più forte tra tutti. Solamente una persona riusciva a eguagliare il suo potere, Ryuya dell'isola di Goshu. I due ragazzi erano rivali e incrociando le lame in allenamento diventavano sempre più forti.

Tuttavia, una malattia colpì le isole di Koushu e Goshu. Coloro i quali possedevano un debole Yoryoku cominciarono a morire in massa. Nel tentativo di trovare una cura, a Ryuya e Yosuga venne proposto di acquisire il Tengentsu, un occhio in grado di vedere tutto. Il prezzo da pagare per questo occhio speciale era però tutto lo Yoryoku a disposizione nel corpo di chi tra i due avrebbe accettato. Mentre Yosuga tentennò al pensiero, Ryuya accettò senza troppi dilemmi.

Ryuya rinunciò a tutto il suo potere e alla possibilità di diventare shogun, ma in cambio riuscì a salvare i cittadini delle due isole e diventare l'idolo del Paese del Sole. Quando venne il tempo di eleggere un nuovo shogun, i saggi scelsero Yosuga, che però cedette il titolo all'amico e rivale.

Tornati al presente, Yosuga dimostra di essere il più forte sconfiggendo Heath con un solo colpo. Adesso è il turno di unire le forze con Asta per sconfiggere il drago a cinque teste e mettere fine alla crisi nella Terra del Sole.