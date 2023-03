Black Clover 352: la lotta finale per liberare la Terra del Sole

Attraverso un flashback, il capitolo 351 di Black Clover ha gettato luce sul Tengentsu, l'occhio onniscente dello Shogun Ryuya ottenuto attraverso un grande sacrificio. La battaglia nel Paese del Sole non è tuttavia ancora terminata. Resta ancora un ultimo, gigantesco nemico da abbattere.

Il capitolo 352 di Black Clover comincia con lo shogun Ryuya che chiede ad Asta di dare il massimo con il suo prossimo attacco. Con i Ryuzen a coprirgli le spalle, sarà lui a dover sconfiggere il drago a cinque teste che sta minacciando il Paese del Sole.

Il dragone a cinque teste è in grado di rigenerare le proprie ferite, ma levandosi la benda e scoprendo il Tengentsu Ryuya riesce a scovare il suo punto debole. A proposito, sapete che a causa di questo occhio Black Clover è stato accusato di copiare Naruto? L'unico modo per sconfiggere il dragone è recidere tutte e cinque le teste contemporaneamente sfruttando i poteri anti-magici di Asta.

La magia curativa di Fuji permette agli altri Ryuzen di tornare in battaglia. Uno dopo l'altro i grandi combattenti della Terra del Sole permettono ad Asta di compiere il suo dovere. Tuttavia, le ferite di Jozo sono le più profonde e l'uomo mascherato non riesce a farsi trovare pronto. A porre rimedio è l'intervento di Ichika, che consente ad Asta di lanciare un fendente in grado di mozzare le cinque teste del drago in contemporanea. Il Paese del Sole è stato liberato dai nemici mandati da Lucius Zogratis.