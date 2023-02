Black Clover 352: il grande trionfo di Asta, il condottiero dei Sette Ryuzen

Il combattimento nella Terra del Sole giunge al termine. I Paladini invasori sono stati sconfitti e gran parte del merito è da ricondursi ad Asta, il quale nel corso di questa saga è riuscito a potenziarsi ulteriormente e a ritrovare fiducia nei suoi mezzi. Ecco l'importante ruolo giocato dal protagonista di Black Clover nell'ultimo scontro.

Il capitolo 352 di Black Clover ha regalato ad Asta il primo, vero, grande trionfo nell'Atto Finale dell'opera. Dopo aver scoperto l'origine dei poteri di Ryuya Ryudo in Black Clover 351, nel successivo appuntamento con il manga di Yuki Tabata lo shogun scopre il suo occhio magico per individuare il punto debole dell'ultimo nemico che ancora minaccia la Terra del Sole.

Attraverso il Tengentsu, il cui design ha sollevato una grave polemica su Black Clover e Yuki Tabata, lo shogun Ryuya intuisce che per sconfiggere il gigantesco drago marino occorre recidere tutte e cinque le sue teste in contemporanea sfruttando i poteri anti-magici di Asta.

Mentre Ryudo elabora una strategia e guida le mosse dei suoi Ryuzen per allineare le teste del drago, Asta si prepara a mostrare i frutti dell'addestramento nello Zetten lanciando un colpo in grado di tagliare tutti e cinque le estremità della bestia magica. Con anche Ichika Yami che collabora per permettere al suo ex nemico di preparare il colpo, Asta riesce infine a guidare i Sette Ryuzen alla vittoria. La Terra del Sole è salva, ma Lucius Zogratis programma di attaccare il Regno di Clover entro tre giorni. Asta deve ora fare ritorno dai suoi compagni.