Black Clover 353: una grande festa in attesa della prossima battaglia

In Black Clover 352 Asta ha condotto i Ryuzen alla vittoria sconfiggendo il leggendario drago a cinque teste. I Paladini inviati da Lucifero sono stati sconfitti e la Terra del Sole è stata liberata dalla sua maledizione. Per un attimo i protagonisti dell'opera di Yuki Tabata possono concedersi una tregua.

Anche l'ultimo nemico è stato sconfitto in Black Clover 352 e finalmente la Terra del Sole torna a godersi l'azzurro del cielo. La presenza del drago a cinque teste infatti oscurava il cielo, ma l'anti-magia di Asta ha spezzato questa maledizione.

Finito lo scontro, Asta si accorge dell'identità di Heath Grice, mago che morì in battaglia tempo addietro. È Ryuya a spiegare ad Asta l'accaduto. Lucius è in grado di rianimare i morti, persino i capitani dei Cavalieri Magici. Scoperto ciò, Asta si chiede se non ci sia un modo per tornare a Clover. Ancora una volta è Ryuya a rispondere a questo suo dubbio. Non c'è nulla da fare, Asta dovrà avere fiducia nell'intervento dei suoi compagni del Toro Nero.

Messe da parte le ansie per la prossima battaglia, Asta si gode una festa organizzata dai suoi nuovi amici. Mentre Asta si gode del buon sake e del buon cibo, Ichika per la prima volta chiede allo shogun se sia stata realmente lei a sterminare il suo clan. La più piccola degli Yami, dunque, chiede scusa ad Asta per le parole che gli aveva rivolto in precedenza.

Asta è ormai brillo e scopre la storia della Ochaami Doll. Tempo addietro il Paese del Sole attraversò una grande carestia risolta dall'intervento di Ochaami, il dio del cibo. Ochaami sembra essere legata a Charmy. Che la maga del Toro Nero sia in grado di viaggiare tra le terre di Clover e del Sole? Infine, per far passare la sbronza, Asta viene portato alle terme. Quando però il ragazzo si immerge in acqua si accorge che è presente anche Ichika, che imbarazzata fugge via. Il giorno seguente Asta chiede scusa a Ichika, ma non c'è tempo per questo. Nei prossimi tre giorni Asta continuerà il suo addestramento al fianco dei Sette Ryuzen.