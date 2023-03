Black Clover 354: il Giorno del Giudizio ha inizio con la rivelazione sui Paladini

Il mini arco nella Terra del Sole è giunto al termine con i festeggiamenti di Black Clover 353. La serie manga di Yuki Tabata fa subito un salto in avanti di tre giorni portando i lettori ad affrontare il Giorno del Giudizio di Lucius Zogratis.

Tre giorni dopo la grande festa organizzata in onore della vittoria nella Terra del Sole, in Black Clover capitolo 354 il Regno di Clover vive il suo giorno più oscuro. La popolazione è stata evacuata verso il quartiere dei nobili e il perimetro è stato fortificato. I regni di Hearts e di Spade sono stati messi in allerta e i Cavalieri Magici di Clover si sono schierati. È tutto pronto per affrontare la venuta di Lucius e dei suoi Paladini.

Poco prima della battaglia, Charlotte Roselei approfitta degli ultimi momenti di calma per conversare con Yami Sukehiro. I capitani del Toro Nero e della Rosa Blu approfondiranno la loro relazione al termina della battaglia.

Il momento tanto atteso finalmente giunge. Lucius Zogratis appare alle spalle del capitano Jack the Ripper accompagnato da un uomo misterioso che inizialmente pare essere Nacht Faust. In realtà è suo fratello Morgen, che con la sua Magia di Luce ferisce mortalmente il capitano della Mantide Religiosa Verde.

Non è solo Yami a restare di stucco, ma anche i maghi dell'Aquila Argentata. Nozel, Nebula e Solid Silva dovranno scontrarsi con la loro defunta madre Acier Silva. Il terzo Paladino al servizio dell'ultimo Zogratis è Morris Libardirt. Il cielo sopra Clover è stato oscurato dall'ascesa dell'angelo oscuro Lucius, il quale intende portare la sua pace sul mondo magico.