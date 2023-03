Black Clover 354 spoiler: il giudizio del più forte

La Terra del Sole è stata liberata e ora Asta può continuare ad allenarsi in vista del giorno del giudizio, il momento in cui Lucius Zogratis darà il via alla creazione di un nuovo mondo. I giorni passano, e così ha inizio il tutto negli spoiler di Black Clover 354.

Il capitolo 354 di Black Clover si intitola "Il giorno del giudizio". Sono passati i tre giorni ed è quindi arrivato il momento in cui Lucius fa il primo passo verso il nuovo mondo pacifico che vuole creare a sua immagine e somiglianza, avanzando con alcuni paladini. Questi arrivano al regno di Clover, con i cavalieri magici che aspettano il nemico, inclusi Yuno e i vari capitani. Nel frattempo, Yami e Charlotte iniziano a parlare, con la donna che si scusa per aver evitato Yami nei giorni scorsi. Yami scherza dicendo che non c'è da preoccuparsi, e la invita a bere un tè insieme dopo che la battaglia sarà finita, per parlare di alcune cose.

Intanto, i cittadini del regno di Clover sono stati evacuati, con la parte dedicata ai nobili invece fortificata. Anche i paesi vicini sono stati allertati della situazione, si rivedono il regno di Spade e il regno di Heart. Jack inizia a parlare di affettare il nemico mentre Lucius arriva con il suo esercito vanificando le difese del regno, ma in quel momento si mostra anche Morgen, diventato un paladino. Jack perde un braccio e viene perforato allo stomaco a causa della magia di luce di Morgen, che ora ha anche delle corna simili a quelle di Lucifugus.

Yami è scioccato nel rivedere Morgen, che invece lo saluta, e gli cade la sigaretta di bocca. Intanto, tra le nuvole spunta un raggio di luce dal quale si intravede Lucius con ali angeliche, portando la fine al capitolo. È tutto pronto per affrontare il nemico finale di Black Clover.