Black Clover 354: la prima vittima del Giorno del Giudizio

L’arco narrativo finale di Black Clover è entrato nell’ultima, grande, fase dando inizio al Giorno del Giudizio. Il sedicente salvatore del mondo e dell’umanità, è tornato per la guerra finale, e nonostante tutta la preparazione da parte delle squadre di Cavalieri Magici a difesa del Regno di Clover, uno dei comandanti è stato gravemente ferito.

A distanza di otto anni dall’uscita del primo capitolo, Yuki Tabata è ormai proiettato verso il finale della serie, e ha già reso chiaro quanto devastante sarà la serie di battaglie conclusive alle quali prenderanno parte Asta e i suoi preziosi alleati. Sebbene i comandanti delle squadre di cavalieri si aspettassero l’imminente arrivo di Zogratis e dei suoi uomini, nessuno poteva immaginare la tempestività con cui uno di loro sarebbe stato travolto dalla forza di un loro vecchio alleato.

Nel capitolo 354, Yami, Charlotte e Jack scambiano uno dei Paladini per Nacht, ma quest’ultimo si rivela in realtà Morgen, tornato in vita grazie a Lucius, e ora assoggettato al suo volere. Un istante prima di comprendere chi sia davvero il ragazzo di fronte a lui, però, Jack viene investito dalla sua potenza, la magia della luce, rimanendo con la mano sinistra tagliata, e un enorme ferita circolare sul torace.

Mentre Zogratis annuncia l’inizio della salvezza dell’umanità, e nel cielo gli “angeli”, così definiti dai cittadini sorpresi, illuminano il regno, Yami, Charlotte e gli altri sono pronti a fronteggiarli, pur consapevoli dell’ingente perdita subita, e preoccupati per il destino dell’amico. Come pensate che si evolverà la faccenda? Credete che Jack morirà? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco i match-up delle battaglie finali di Black Clover, e ricordiamo che CAW ha presentato una spettacolare figure di Black Asta in edizione limitata.