Black Clover 355: l'ascesa del nuovo comandante dell'Alba Dorata

Negli ultimi capitoli di Black Clover Yuki Tabata ha ufficialmente lanciato la guerra conclusiva con la quale verrà deciso il destino del Regno di Clover. La minaccia rappresentata da Lucius Zogratis continua a crescere, e dopo la parentesi dedicata ai progressi di Asta, è arrivato il turno di altri importanti Cavalieri Magici, tra cui Yuno.

Le battute iniziali dell’arco narrativo finale della serie hanno mostrato ai lettori la promozione di Asta, e del suo eterno rivale, Yuno, dopo un breve salto temporale. Ora Yuno è tornato sul campo di battaglia pronto a fronteggiare direttamente Lucius, e ha deciso di farlo nella maniera più spettacolare possibile. Pronto a scatenare un attacco congiunto tramite i suoi “angeli”, Lucius è ormai sicuro della vittoria, ma un’enorme barriera oscura riesce a respingere la pioggia di incantesimi.

Ricordando i momenti di difficoltà vissuti dopo l’apparente morte di Asta e la corruzione di Sorella Lily, Yuno promette di vendicarsi e ribadisce di essere destinato a diventare Imperatore Magico. A sorprendere è però la scena precedente, dove Yuno si avvicina sicuro di sé all’antagonista, superando alcuni tra i migliori cavalieri magici. Mentre lo osserva, William Vangeance riconosce il suo potere, e lo elegge comandante dell’Alba Dorata, la migliore squadra al servizio del regno.

Vi aspettavate un’ulteriore promozione per Yuno? Credete che riuscirà a tenere testa a Lucius? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo al trailer del film Black Clover: Sword of the Wizard King, in arrivo su Netflix, e ricordiamo che Yuki Tabata ha omaggiato Bleach nella cover dell’ultimo numero di Shonen Jump.