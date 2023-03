Black Clover 355, passaggio di consegne: l'Alba Dorata ha un nuovo comandante

Il Giorno del Giudizio è arrivato in Black Clover capitolo 354. L'attacco al Regno di Clover da parte di Lucius Zogratis e i suoi Paladini è cominciato, ma le compagnie di Cavalieri Magici si sono schierate per evitare il peggio. La battaglia finale del manga di Tabata è iniziata.

Black Clover capitolo 355 comincia con Sukehiro sorregge il corpo esanime di Jack, la prima vittima del Giorno del Giudizio. Alle loro spalle, William Vangeance parte all'attacco di Lucius Zogratis, che però risulta essere troppo potente anche per il capitano dell'Alba Dorata. William viene annientato con un solo colpo, mentre Lucius afferma glorioso che nessuno tra i presenti ha il potere per fermarlo.

Il cielo di Clover viene oscurato dagli angeli di Lucius, pronti a colpire all'unisono per distruggere il regno magico. A evitare il peggio è Yuno Grinberryal, che dopo aver esteso una barriera difensiva sorpassa William e raccoglie il suo testimone. Ottenuto anche il riconoscimento di Sukehiro, a Yuno viene conferito il titolo di capitano dell'Alba Dorata.

Yuno non perdonerà mai Lucius per aver colpito il suo rivale Asta e aver trasformato l'amica Sorella Lily in una Paladina, ma non è per questo che lo sconfiggerà. Yuno trionferà così da reclamare il titolo di prossimo Imperatore Magico. Non perdete gli spoiler di Black Clover 356.