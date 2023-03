Black Clover 355 spoiler e immagini: la forza dei Paladini e uno scontro tra più forti

Ormai si è arrivati all'ultima fase di Black Clover, con il manga che si sta concentrando sullo scontro tra Lucius Zogratis e il regno del protagonista Asta. Il primogenito della famiglia di Spade ha ormai iniziato il suo piano per dare vita a un nuovo mondo, riplasmando l'universo a sua immagine e somiglianza con i suoi poteri demoniaci e divini.

Per ora Asta è ancora ad allenarsi nel Paese del Sole, ma il giorno del giudizio già annunciato è infine giunto. E c'è già una vittima, il capitano Jack che subisce un attacco potente da Morgen. Proprio da lui iniziano gli spoiler di Black Clover 355, con le immagini disponibili nella galleria in basso. Yami osserva Jack e pensa che ormai sia finita per lui, mentre William tenta di attaccare Lucius. Tuttavia quest'ultimo attiva una magia temporale e il corpo di William inizia a decomporsi.

Nel frattempo, dai lampi di luce che si irradiano tra le nuvole discendono altre creature dall'aspetto angelico: ognuno di loro ha una sorta di bolla magica nella zona del petto e da questa iniziano a venire emanati dei raggi di luce che cercano di attaccare il regno di Clover. Mentre tutta la popolazione osserva disperata la loro fine, uno scudo emerge nei cieli e devia i raggi, proteggendo tutti gli abitanti. Nel finale di Black Clover 355, Yuno si presenta nello scontro, superando William e arrivando di fronte al nemico finale della serie. Inizia così la battaglia tra Lucius Zogratis e uno Yuno sempre più determinato a vincere.

Come andrà lo scontro tra i due?