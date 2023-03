Black Clover 355: Yuno è pronto ad affrontare la sua più grande battaglia

Il Regno di Clover sarà teatro di una delle più intense battaglie narrate e disegnate da Yuki Tabata nella serie Black Clover. I comandanti delle squadre dei Cavalieri Magici al servizio del regno sono stati travolti dalla forza dei Paladini di Lucius Zogratis, ma ora sembra essere arrivato il momento di una grande rivalsa per i protagonisti.

Dopo la breve parentesi dedicata ad Asta nella Terra del Sole, paese originario del capitano Yami, dove ha appreso e migliorato la tecnica Zetten, e aspettando il suo arrivo sul campo di battaglia, è stato Yuno a prendere le redini della situazione. Ricordando la corruzione di Sorella Lily, e pensando alla morte del suo amico e rivale, in realtà ancora in vita, Yuno riesce infatti a respingere l’attacco congiunto dei Paladini, per avvicinarsi poi a Lucius Zogratis in persona.

Allenandosi duramente, Yuno ha raggiunto un’incredibile padronanza della Magia Stellare, creando uno scudo per proteggere il Regno di Clover. Stupito dalla conoscenza e dal potere raggiunti da Yuno, William Vangeance in persona lo riconosce come nuovo comandante dell’Alba Dorata. Pronto a prendersi la sua vendetta per la sofferenza inferta a Lily e Asta, Yuno è più deciso che mai a combattere, e uccidere, Lucius, in quello che sarà uno degli scontri più intensi della serie.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi sviluppi in vista del finale di Black Clover nei commenti.